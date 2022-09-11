شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 11-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 11-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على تعيين أيمن عبد العزيز مدربًا مساعدًا بالجهاز الفني للمنتخب الأول تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

أعلن محمد عز الدين "سيمو"، حارس مرمى فريق خيتافي الإسباني السابق، عودته إلى نادى الزمالك مجددا، بعد أقل من شهرين فقط من انضمامه إلى فيوتشر.

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على تعيين أيمن عبد العزيز مدربًا مساعدًا بالجهاز الفني للمنتخب الأول تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

تسيطر حالة من الغموض على موقف الدولي أحمد فتحي مدافع بيراميدز بشأن استمراره مع الفريق السماوي هذا الموسم من عدمه، حيث شارك الجوكر فى 14 مباراة فقط بإجمالي 875 دقيقة بالدورى ومباراة واحدة فى كأس مصر.

ينتظر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عودة محمد مصيلحي رئيس النادى من السفر خارج مصر من أجل الاجتماع لتوقيع عقود تدريبه لسيد البلد بشكل رسمي.

دخل الرباعي إيريك تراوري وفخر الدين بن يوسف وحسين السيد، ومحمود وادي في الحسابات الفنية للنادي المصري في الموسم الجديد، ويتولى إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي، مهمة التفاوض مع اللاعبين، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع مدرب المصري بلاعبي بيراميدز بعد توليه تدريب الفريق السماوي خلال الموسم الماض.

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم ، نظيريه النيجيرى والكاميرونى من أجل تنظيم مواجهتين وديتين، تجمعان منتخبيهما مع منتخب الشباب المصري "مواليد 2003".

أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الفريق بصدد الإعلان عن رحيل لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مازلنا نترقب ضم صفقات جديدة للفريق ونعاني من مغالاة اللاعبين والأندية في الطلبات المادية.

يستعد المنتخب الوطنى الأول، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، لانطلاق أول معسكر تحت قيادة الخواجة البرتغالى الذى تولى المسئولية مؤخرا لخلافة إيهاب جلال المدير الفني السابق للفراعنة.