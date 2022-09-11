شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه مدربا مساعدا بالمنتخب الأول.. تعرف على رحلة أيمن عبد العزيز التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تعيين أيمن عبد العزيز نجم الكرة المصرية السابق كمدربا مساعدا في جهاز البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول، ليعغلق الباب أمام التكهنات ويوقف التساؤلات حول المدرب المصري في جهاز المنتخب الوطني.

ولد أيمن عبد العزيز، في 20 نوفمبر من عام 1978، بمحافظة الشرقية، وهو لاعب كرة قدم سابق كان يلعب. مع نادي الزمالك ، بعد ذلك سافر إلى تركيا ، ليبدأ حياته في الأناضول. انتقل إليها وهو مليء بالأحلام والتمنيات. التحق بنادي قوجالي التركي وفاز بالمراكز الأولى. كما فاز بكأس تركيا عام 1997.

حقق أيمن عبد العزيز العديد من الإنجازات طوال مسيرته الكروية، ووصل إلى قمة شهرته ثم عاد مرة أخرى لنادي الزمالك، ويعتبر أحد أهم وأبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر. وحقق العديد من الألقاب والنجاحات المهمة للغاية في عالم كرة القدم.

بدأ عبد العزيز مشواره مع نادي الزمالك ولعب معهم 53 مباراة وسجل هدفين. انتقل بعدها إلى كوجالي التركي ولعب معهم 84مباراة وسجل خمسة أهداف.

بعد اعتزال أيمن عبد العزيز لكرة القدم، لجأ بعد ذلك إلى عالم التدريب ، وفي عام 2017 قام بتدريب نادي الداخلية كمدرب مساعد، بعدها عمل مدربا مساعدا في الزمالك لفترة من الوقت، وانتقل بعد ذلك لتدريب نادي مصر المقاصة كمدرب مساعد.

رحلة أيمن عبد العزيز التدريبية امتدت لتجربة في زهرة الجنوب نادي أسوان كمدرب مساعد، وآخر محطاته كانت في نادي "زد" الذى ينافس في الدرجة الثانية.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام على تعيين أيمن عبد العزيز مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول ، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وينضم أيمن عبد العزيز للجهاز الفني الذي يضم إلى جانب فيتوريا كلًا من أرنالدو تيكسيرا المدرب العام، سيرجيو بوتيليو المدرب المساعد، لويس ستيفس مدرب حراس المرمى ووالتر دياز محلل الأداء ومخطط الأحمال.