شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بطى صفحة كأس لوسيل والتركيز فى مواجهة بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون ، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

و قدم فيريرا التحية للاعبين على المجهود الذي بذلوه والأداء الذي ظهروا عليه خلال مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل. وطالب المدير الفني من اللاعبين غلق صفحة الفترة الماضية بشكل كامل، والتركيز في الفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال حديثة مع اللاعبين على ضرورة التركيز في مواجهة إيليكت سبورت التشادي في بداية مشوار المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد على أن الفريق مقبل على بطولة مهمة وهدفهم الفوز بها، مضيفا أن بداية المشوار في المباراة المقبلة ولابد من تحقيق الفوز.

وفي نهاية الجلسة شرح فيريرا بعض الأمور الفنية والخططية تمهيدا لتنفيذها خلال التدريبات استعدادا للمباراة المرتقبة أمام بطل تشاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا