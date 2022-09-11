شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كل أنواع رياضة السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السباحة من الألعاب الرياضية التي يتم ممارستها من جانب قطاع كبير من مختلف الفئات العمرية، أطفال وشباب وناشئين، وأصبحت ذات شعبية كبيرة لما لها من العديد من الفوائد لجسم الإنسان.

وللسباحة أنواع كثيرة، منها سباحة الصدر، سباحة الظهر، سباحة الحرة، وسباحة الفراشة، ويختلف كل نوع عن الآخر من حيث طريقة اللعب.

النوع الأول وهو سباحة الفراشة بأن يضرب السباح الماء من خلال استعمال ذراعيه إلى الأمام وأيضا فوق الماء، ومن ثم يبدأ بدفعهما إلى الخلف مع بعضهما ، ويكرر الحركة بشكل مستمر ومتواصل، ولها مسافات خاصة وهى 100 متر و200 متر و50 مترا.

النوع الثانى سباحة الصدر بأن ينزل السباح إلى داخل الماء، بحيث يلامس صدره المياه ، وكتفاه يكونان على خط مستقيم واحد مع سطح الماء، ويظهر جزء من رأسه من فوق الماء، ويقوم بإخراج فمه بين الحين والآخر ليأخذ الأكسجين للتنفس.

النوع الثالث سباحة الظهر، ويبدأ بالسباحة على ظهره طوال فترة السباق، وسباقات السباحة على الظهر يكون لها مسافات فهى 100 متر و200 متر و50 مترا.

النوع الرابع السباحة الحرة، ويتعين على السباح أن يبدأ السباحة فى أسلوب مختلف جدا عن باقى أساليب سباحة الصدر والظهر والفراشة.