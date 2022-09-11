شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة قرعة دورى القسم الثانى 14 و17 و18 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة إقامة قرعة دوري القسم الثاني أيام14 سبتمبر من الشهر الجاري لمجموعة الصعيد، ثم 17 سبتمبر لمجموعة القاهرة، و 18 سبتمبر لمجموعة الإسكندرية، تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المسابقات، وبحضور مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وتقام قرعة دوري القسم الثاني للمجموعات الثلاث فى الثانية عشر ظهرًا بحضور مندوب من كل نادٍ.