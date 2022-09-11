شكرا لقرائتكم خبر عن حميديتش يتحدي برشلونة فى مواجهة الفريق القادمة فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المدير الرياضي للفريق البافاري حسن صالح حميديتش عن مباراة الفريق القادمة أمام نادي برشلونة فى الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث أكد على ضرورة تحقيق الفوز بالمباراة بنتيجة لا تقل عن ثلاثية نظيفة.

وأشار على ضرورة الظهور بمستوي مخالف عما ظهر عليه الفريق أمس أمام فريق شتوتجارت، ضمن منافسات الجولة السادسة من البندوسليجا، والذي أنتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريق، مشيرًا إلى أن نادي برشلونة قد تغير كثيرًا عن الماضي، كما أن اللقاء لن يكون ساهلًا على الرغم أنه سيلعب فى أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.



ناجلسمان يوجه رسائل تحذيرية للاعبيه

ومن جانبه شدد المدرب على ضرورة التحلي بالتركيز فى المباراة القادمة من أجل حسم نقاط المباراة الثلاث وإعتلاء صدارة المجموعة الثالثة، فى حين أكد المدرب على ضرورة التركيز مع تحركات كلا من ليفاندوسكي وإنطلاقات عثمان ديمبلي، خاصة أن هذا الثنائي مصدر الخطورة الدائم للفريق الخصم.

ومن المنتظر ان يعقد ناجلسمان جلسة خاصة مع المدافع الهولندي دي ليخت، من أجل تكليفه بمراقبة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي، خاصة أن المدافع الهولندي يمتاز بالقوة البدنية، مما قد تجعله يتمكن من مجاراة المهاجم المخضرم فى اللقاء القادم.



موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة فى دوري الأبطال

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ فى بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يقوم اللقاء على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.