شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكيك بوكسينج يفعل اختبارات الأحزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تفعيل اختبارات الأحزمة بتقسيماتها المتنوعة بشكل رسمي، ضمن عملية التطوير الشاملة التي يجريها الاتحاد على اللعبة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إنه تمت الموافقة على تفعيل اختبارات الأحزمة للاعبين داخل الاتحاد عن طريق عمل لجان مركزية على مستوى المحافظات.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج، أن هناك أيضا لجان فحص لجميع اللاعبين قبل كل حدث رياضي، من أجل التأكد من حصول اللاعبين على الأحزمة التي بحوزتها.

وذكر محمد صبيح أن من ضمن تحديد فئات اللاعبين بداية من الدرجة الأولى حتى الرابعة تتم عبر لون الأحزمة التي بحوزة اللاعبين.

واستقر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على اعتماد الأحزمة التي تمنح اللاعبين وهي اللون البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، البني، والأسود الذي ينقسم إلى 10 درجات مختلفة.