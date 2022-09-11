شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد، الكثير من الأخبار الرياضية الهامة، منها انتظار الزمالك وصول المليون دولار مكافأة بطولة كأس لوسيل، وطلب لوكر مدرب الاهلى تقرير عن لاعب الفريق .

مكافحة المنشطات: كل اختبارات لاعبي الدوري الممتاز سلبية باستثناء لاعب سموحة

كشف حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سلبية العينة التي تحصلت عليها المنظمة عن كل لاعبي الدوري المصري الممتاز الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن المنشطات، باستثناء لاعب واحد فقط.

يجتمع البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مع جهازه المعاون اليوم الأحد، للاستقرار على خطة المعسكر الثانى الذى ينطلق بعد أيام، وتحديد خارطة العمل والاستقرار على القائمة النهائية للمعسكر بعد انضمام لاعبي الزمالك وفيوتشر والمحترفين.

الزمالك ينتظر وصول الـ"مليون دولار" مكافأة كأس لوسيل

ينتظر مسئولو الزمالك انتعاش خزينته بـ20 مليون جنيه مكافآت كأس لوسيل بعد مواجهة الهلال السعودى والتى فاز فيها الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 1 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

معين الشعبانى يصل القاهرة لإنهاء أزمة مستحقاته مع المصرى

وصل معين الشعبانى، المدير الفنى السابق للنادى المصرى، مطار القاهرة الدولي، وكان فى استقباله حسن نصر مدرب حراس الفريق السابق، ومن المقرر أن يعقد الشعبانى جلسة مع الإدارة الجديدة للمصرى برئاسة كامل أبو علي لتسوية مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، لتدعيم خط هجوم الفريق فى الميركاتو الصيفي الجارى استعداداً للموسم الجديد.