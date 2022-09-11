شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب الكرة النسائية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، انطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإعداد السبت المقبل، ضمن خطة تجهيز المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واتفق المدير الفنى للمنتخب مع جهازه المعاون على ضم لاعبات فريق وادي دجلة بداية من المعسكر المقبل، للوقوف على الحالتين الفنية والبدنية لهن قبل انطلاق الموسم الجديد، وأيضا للوصول إلى معدل مناسب من الانسجام بين جميع اللاعبات خاصة في ظل عملية الإحلال والتجديد، التى يمر بها المنتخب حاليًا.

وأكد محمد كمال أن هناك استراتيجية يتم على أساسها تجهيز المنتخب، كما سيتم تكثيف المحاضرات الفنية والتكتيكية للاعبات من قبل الجهاز الفني، لزيادة معدل استجابة اللاعبات لفكر الجهاز، خصوصا وأن التجمع سيكون مرة واحدة فقط أسبوعيًا.

فى السياق ذاته، أبدى كمال المدير ارتياحه لمستوى اللاعبات خلال المعسكر التدريبي الأخير، بالإضافة إلى الاستقرار على بعض الأسماء التي سيتم ضمها للقوام الأساسى للمنتخب في الفترة المقبلة.