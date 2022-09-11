شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر عن منافس الأهلي فى "ضربة البداية" بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، من الجهاز الإداري للفريق عن تفاصيل مباراة العودة بين الجيش الرواندى واتحاد المنستير التونسي فى إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الجيش على اتحاد المنستير بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس، السبت، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ويحل بطل رواندا ضيفا على نظيره اتحاد المنستير الأحد المقبل 18 سبتمبر، ويكفيه التعادل أو الفوز بأى نتيجة للتأهل لدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الأهلى.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والفائز من مواجهة اتحاد المنستير والجيش الرواندى خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.

ويرغب كولر فى تجهيز ملف شامل عن منافس الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن هذه المباراة ستكون أول اختبار رسمى للمدرب السويسري مع الأهلي الذى تم إعلان التعاقد معه رسمياً لمدة موسمين.

ويُجهّز الجهاز الإداري للنادي الأهلي تقريراً شاملاً عن منافس الفريق فى "ضربة البداية " لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث راقب الجهاز الإداري مباراة الذهاب أمس بين اتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي التي فاز فيها الأخير بهدف نظيف.