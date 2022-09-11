اتحاد الكرة يخاطب الكاميرون ونيجيريا لتنظيم وديتين مع منتخب الشباب

ويرى محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن البطولة العربية الأخيرة التى خسر المنتخب لقبها أمام السعودية فى المباراة النهائية، شجعت العديد من اللاعبين المحترفين لطلب الانضمام للمنتخب، وحمل ألوان مصر فى المحافل العربية والعالمية.

وقال جابر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المستوى المميز الذى قدمه المنتخب فى البطولة، خاصة فى الأدوار الإقصائية، أظهر الإمكانيات الحقيقية التى تحظى بها الكرة المصرية فى الفئات السنية المختلفة، موضحا أنه تلقى العديد من الرسائل من المحترفين يطلبون تمثيل المنتخب.

وأكد المدير الفنى لمنتخب الشباب أن الجهار الفني يدرس جميع المواهب الموجودة فى الخارج، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة منهم، موضحا أن هناك فريق عمل يتابع جميع المباريات الخاصة بالمحترفين، وينتقى المناسب منهم لتمثيل المنتخب.

وقدم منتخب مصر نسخة استثنائية من بطولة كأس العرب للشباب، رغم خسارته للقب على يد المنتخب السعودي في المباراة النهائية التي وصل فيها المنتخبان لضربات الترجيح، بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافى على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.