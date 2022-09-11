شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لم نضم صفقات جديدة حتى الآن و6 لاعبين يقتربون من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الفريق بصدد الإعلان عن رحيل لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مازلنا نترقب ضم صفقات جديدة للفريق ونعاني من مغالاة اللاعبين والأندية في الطلبات المادية.

أضاف عادل: من المقرر أن يتم الإعلان خلال أيام عن رحيل 5 أو 6 لاعبين جدد، ولكن لم نحسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن.

وقرر مسؤولو المقاولون العرب خفض معدل أعمار الفريق بداية من الموسم القادم، وذلك لرفع مستوى الأداء وتدعيم الفريق ببعض العناصر الشابة القادرة على مواجهة ضغط المباريات، بهدف تحسين وضع الفريق في الموسم المقبل بعد معاناة ذئاب الجبل في دوري الموسم الماضي، وترقبه حتى الجولة الأخيرة لحسم مصيره من البقاء في المسابقة المحلية.

وكانت إدارة المقاولون العرب قد وجهت أمس الشكر لـ 5 لاعبين، لتعلن بذلك انتهاء علاقتهم بالفريق، حيث تم فسخ التعاقد مع باسم علي بالتراضي، بينما رفضت إدارة النادي التجديد لكل من، محمود عبد العزيز ومحمد سمير، كما تم رفض تجديد إعارة الثنائي أحمد علي وكذلك محمود عزت.