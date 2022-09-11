شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول معسكر لمنتخب مصر تحت قيادة فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى الأول، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، لانطلاق أول معسكر تحت قيادة الخواجة البرتغالى الذى تولى المسئولية مؤخرا لخلافة إيهاب جلال المدير الفني السابق للفراعنة.

س: متى ينطلق أول معسكر للمنتخب تحت قيادة فيتوريا؟

ج: ينطلق المعسكر المقبل 13 سبتمبر الجارى، ويستمر حتى يوم 17 من نفس الشهر بالقائمة الأولية للاعبين، بعدها سيتم تقليص القائمة وضم لاعبى الزمالك وفيوتشر ويستمر المعسكر حتى 27 من الشهر الجاري.

س: أين يقام المعسكر المقبل؟

ج: يقام المعسكر فى الإسكندرية.

س: هل يشهد المعسكر مباريات ودية؟

ج: نعم، سيخوض المنتخب مباراتين وديتين مع النيجر وليبيريا يومى 23 و27 سبتمبر الجارى.

س: هل أعلن فيتوريا القائمة؟

ج: نعم، واللاعبون المدعون لمعسكر المنتخب هم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، سام مرسي.

بينما جاءت قائمة اللاعبين المحليين دون لاعبي الزمالك وفيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى.. محمد الشناوي "الأهلي" .. أحمد الشناوي "بيراميدز".. محمد صبحي "فاركو"

خط الدفاع .. عمر جابر "بيراميدز" - كريم فؤاد "الأهلي" - محمد عبد المنعم "الأهلي" - اسامة جلال "بيراميدز" - باهر المحمدي - علي جبر - ايمن اشرف - محمد حمدي "بيراميدز"

خط الوسط .. حمدي فتحي "الأهلي" - نبيل عماد دونجا "بيراميدز" - محمد ابراهيم "سيراميكا" - محمود حمادة "فاركو" - اسلام عيسي "بيراميدز" - مروان عطية "الاتحاد السكندري"

الهجوم .. عبد الرحمن مجدي "الإسماعيلي" - شادي حسين "سيراميكا" - أحمد عادل ميسي "الاتحاد السكندري"- احمد مدبولي "الإسماعيلي" - مروان حمدي "سموحة" - ناصر منسي "البنك الأهلي" - أحمد شريف "فاركو.