شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي برونو سافيو صفقة الأهلي الجديدة × 20 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي إعلان التعاقد مع البرازيلي برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، بعدما أكدت تقارير إعلامية أن الصفقة انتهت بشكل رسمى ولكن الأهلي لم يُعلن حتى الآن التعاقد مع اللاعب بشكل رسمى.

ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بصفقة الأهلي المُنتظرة:

1_يُجيد سافيو اللعب فى 4 مراكز تقريباً داخل اللعب هى الهجوم، لاعب الوسط الهجومي، الجناح الأيمن ،والجناح الأيسر.

2_ تبلغ قيمة بورنو سافيو مليون دولار، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت.

3_بدأ مسيرته مع كرة القدم مع نادي جواراني والذى تأسس فى عام 1911، والذي يتواجد حاليًا فى دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

4_لعب في نادي أمريكا مينيرو البرازيلي بداية من موسم 2015 وحتى 2018، وخاض مع هذا الفريق 50 مباراة، سجل 8 أهداف.

5_خرج سافيو مُعارا إلى نادي ميراسول البرازيلي في 2017، ثم كويابا البرازيلي.

6_فى 2019، تواجد سافيو فى صفوف إسترا الكرواتي، قبل أن يرحل إلى أفاي البرازيلي ثم في صفوف نادي جواراني البرازيلي

7_ سجل سافيو 15 هدفا وصنع 11 فى 70 مباراة خاضها مع جواراني، الأمر الذي جعل نادي بوليفار البوليفي يتعاقد معه.

8_سجل لاعب الأهلي الجديد 16 هدفا وصنع 4، أى ساهم فى 20 هدفا خلال 31 لقاء مع نادى بوليفار بمُختلف المسابقات.

9_سجل سافيو ثلاثة أهداف "هاتريك" فى مباراة فريقه السابق بوليفار ضد منافسه بلومينج في الجولة الأولى من الدوري البوليفي هذا الموسم وهي المباراة التي إنتهت بفوز بوليفار بسبعة أهداف دون رد.

10_ سجل سافيو 20 هدفاً وصنع 6 حينما شارك في مركز المهاجم خلال مسيرته الكروية حتى الأن.

11_شارك في مركز خط الوسط في 35 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 7 .

12_ فى مركز الجناح الأيمن شارك فى 7 مباريات سجل هدف وحيد.

13_في مركز الجناح الأيسر شارك في 9 مباريات، لم يسجل وصنع 3 أهداف.

14_لعب سافيو خلال مسيرته الكروية حتى الأن 141 مباراة سجل 33 هدفًا وساهم في صناعة 18 هدفا مع الأندية.

15_يبلغ سافيو 28 عاماً حيث إنه من مواليد 1 أغسطس عام 1994

16_ مارسيلو كلاوري رئيس نادي بوليفار البوليفي أعلن انتقال برونو سافيو إلى الأهلي ، 17_ساهم برونو سافيو في تتويج بوليفار بلقب الدوري البوليفي الموسم الماضي وتأهله إلى كوبا ليبرتادوريس.

18_ حصد بوليفار لقب خامس هدافي الدوري البوليفي الموسم الماضي بواقع سبعة أهداف.

19_حرصت جماهير بوليفار على توديع البرازيلي برونو سافيو خلال مباراة فريقهم الأخيرة فجر أمس الأحد حيث احتشدت الجماهير أمام مقر النادي لتوديع نجمهم.

20_التقارير الصحفية الواردة من بوليفا أكدت أن صفقة تعاقد الأهلي مع سافيو تبلغ مليون و500 ألف دولار.