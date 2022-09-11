الإسماعيلي يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسني عبد ربه، مدير الكرة بالنادي الاسماعيلي، أنه تقرر انطلاق فترة الإعداد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي اعتباراً من الثلاثاء المقبل على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ضمن الاستعداد لمنافسات المسابقات المحلية.

وفضل الإسماعيلي مد فترة راحة الفريق لما يزيد عن 10 أيام فى ظل شعورهم بالإجهاد الشديد بعد خوض موسم طويل.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت انطلاق منافسات الدوري الجديد منتصف أكتوبر المقبل بحضور جماهيري أكبر من النسخة الماضية.

وأكد الدكتور مجدى باز، رئيس الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، أن لاعبى الفريق سيخضعون لفحص طبي شامل قبل انطلاق فترة الإعداد استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تشمل التحاليل فحوصات طبية عامة والجهاز العضلي الهيكلي لتقديم تقرير مفصل عن كل لاعب.

يأتى ذلك كإجراء روتيني من أجل تعريف الجهاز الفني الجديد المقرر توليه المسئولية بكل صغيرة وكبيرة عن الفريق من حيث الصعيد الطبي.

وكان الإسماعيلي قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا بعد انتهاء منافسات المسابقة المحلية لالتقاط الأنفاس قبل بدء فترة الإعداد.