اتحاد الكرة يخاطب الأندية لإجراء أشعة الرسغ للناشئين لمعرفة العمر الحقيقى

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة خطابات لجميع الفروع على مستوى الجمهورية للتنبيه على الأندية المشتركة فى مسابقة الجمهورية للناشئين مواليد 2007/2008، بإجراء أشعة على الرسغ لبيان عمر اللاعب الحقيقى.

وطلب اتحاد الكرة من الفروع فى الخطاب بأن يقوم كل نادٍ بإبلاغ الفرع بموعد إجراء الأشعة فى حضور مندوب من الفرع، وسيتم عمل تلك الأشعة فى أحد المراكز المتخصصة بمدينة نصر.

من ناحية أخرى، أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم نظيره المصرى بالموعد النهائي لترشيح القائمة الدولية للحكام، وحدد الفيفا 25 سبتمبر الجارى موعدا نهائيا لترشيح الحكام الدوليين.

خطاب الفيفا تضمن بعض الشروط الحاكمة للترشح ومنها أن يكون الحكم ولد قبل 31 ديسمبر 1997، والحكم المساعد يجب أن يكون ولد قبل 31 ديسمبر 1999، وخضوع أي حكم يزيد سنه عن 45 سنة لتقييم فني من لجنة تحت مظلة الفيفا.

وتطرقت الشروط العامة لترشيح أي يحكم أن يرفق مع ملف الترشح تقييم الحكم في المباريات التي أدارها على المستوى المحلي خلال 12 شهرًا قبل ترشيحه إلى قائمة الحكام الدوليين. وترتيب الحكام وفق هذا التقييم.