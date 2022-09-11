مصدر من فاركو لمصراوي: سنشكو الزمالك للفيفا بسبب محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد مصدر مسؤول بنادي فاركو أن عودة الحارس محمد صبحي إلى الزمالك "غير قانونية"، مشيرًا إلى أن النادي سيقدم شكوى ضد القلعة البيضاء لدى اتحاد الكرة والاتحاد الدولي "فيفا".

وكان الزمالك أعار محمد صبحي إلى فاركو مطلع الموسم الماضي، مع أحقية النادي السكندري في شراء الحارس نهائيًا.

وبينما كان فاركو يستعد لتفعيل بند الشراء في عقد إعارة صبحي، أعلن الزمالك أمس السبت عودة الحارس إلى صفوف الفريق الأبيض بشكل مفاجئ.

لكن مصدر من فاركو صرح ليلا كورة اليوم الأحد "صبحي وقع على عقد أولي بين الناديين، يتضمن أحقيتنا في تفعيل بند الشراء".

وأضاف "العقد الثلاثي المبرم بين الزمالك وفاركو واللاعب يعطينا أيضًا أحقية تفعيل بند الشراء وسداد قيمة الصفقة قبل يوم 15 سبتمبر الجاري".

وتابع "وقعنا شيك للزمالك بقيمة الصفقة، وأرسلنا صورته إلى النادي، لكن قيمة الشيك لم تدخل حتى الآن في حساب القلعة البيضاء، لكنها ستدخل حساب النادي قبل يوم 15، وهي آخر مدة لتفعيل بندء الشراء".

واختتم المصدر تصريحاته بالقول "ما حدث أن الزمالك استطاع إقناع الحارس بالعودة مرة أخرى واللعب أساسيا، لكن من الناحية القانونية فالحارس من حق فاركو، ونحن لن نترك حقنا، وسنصعد القضية لاتحاد الكرة والفيفا".