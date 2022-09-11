العلامة الكاملة.. ريال مدريد يعود للصدارة بالفوز بالأربعة على مايوركا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استعاد فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز الذي تحقق على حساب ريال مايوركا بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الأسبوع الخامس.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول خمس جولات، ليصل رصيد النادي الملكي لـ15 نقطة، متفوقًا على غريمه وملاحقه برشلونة بفارق نقطتين.

وكان الفريق الكتالوني وصل لـ13 نقطة بعد الفوز على قادش مساء أمس السبت بأربعة أهداف دون رد.

في المقابل، ظل فريق ريال مايوركا في المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط جمعها من فوز وتعادلين وخسارتين.

وجاءت أهداف ريال مدريد عن طريق فيدريكو فالفيردي (45+4)، وفينيسيوس جونيور(61)، رودريجو (89)، روديجر (90+3).

في المقابل، جاء هدف ريال مايوركا عن طريق فيدات موريكي في الدقيقة (36).

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز - توني كروس - فيدريكو فالفيردي - داني سيبايوس - فينيسيوس جونيور - إيدين هازارد - رودريجو.

تفاصيل المباراة:

مهاجم ريال مايوركا فيدات موريكي في الدقيقة الأولى كاد أن يسجل هدفًا مبكرًا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لكن تيبو كورتوا يتألق ويبعد الكرة.

حارس ريال مايوركا بريدراج راجكوفيتش أبعد كرة قوية بعد تسديدة من داني سيبايوس من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة.

توني كروس في الدقيقة 14 لجأ لسلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء أملاً في زيارة شباك مايوركا مبكرًا لكن تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

وعاد كروس مجددًا ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 تصل الكرة سهلة عند حارس مايوركا.

فرصة خطيرة كانت لصالح رودريجو الذي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26 إلا أن حارس مايوركا يواصل تألقه ويتصدى للكرة بثبات.

هدف مفاجئ جاء عن طريق فريق ريال مايوركا في الدقيقة 36 بعد عرضية من لي كانج تصل على رأس المهاجم موريكي ليحولها في شباك كورتوا لتصبح النتيجة (1-0) للضيوف.

رأسية فيدات موريكي تسكن شباك ريال مدريد #الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/2eP7Q7W6dT

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 11, 2022

وحاول نجم ريال مدريد فينيسيوس أن يسجل التعادل في الدقيقة 44 بتسديدة رائعة لكن تمر الكرة بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 45+4، استطاع لاعب وسط ريال مدريد فالفيردي أن يدرك التعادل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لينقذ فريقه قبل نهاية الشوط الأول وتصبح (1-1).

هدف فالفيردي المذهل