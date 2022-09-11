مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة ضم الكولومبي باريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة الأخبار المتداولة حول تقديم النادي عرضًا لجارلان باريرا نجم أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، مشيرًا إلى أن النادي بصدد الإعلان عن صفقتين جديدتين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية مصرية وكولومبية زعمت أن الأهلي قريب من ضم باريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لكن المصدر قال في تصريحات ليلا كورة اليوم الأحد "لم نقدم أية عروض لضم باريرا، واللاعب حتى الآن خارج حساباتنا".

من جهة أخرى، أوضح المصدر "حصلنا على الاستغناء الخاص بشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، وسنعلن عن الصفقة خلال ساعات، ونفس الأمر للبرازيلي برونو سافيو المقرر أن يصل القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي".

وكان بوليفار البوليفي أعلن عن انتقال نجمه سافيو إلى صفوف الأهلي، بينما لم يعلن النادي الأحمر عن الصفقة حتى الآن.