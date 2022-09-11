"بالتمرير عبر الهاتف".. مجلس الأهلي يعتمد قرار تعيين كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

حرص محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على اعتماد قرار تعيين السويسري مارسيل كولر مدربًا للفريق لمدة موسمين من مجلس الإدارة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن محمود الخطيب تواصل بعد ظهر الجمعة مع أعضاء مجلس الإدارة هاتفيًا للحصول على موافقتهم بتمرير قرار التعاقد مع مارسيل كولر مدربًا.

وأضاف "الخطيب مُفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، لكنه حصل على اعتماد قرار التعاقد مع كولر لمدة موسمين بالتمرير من المجلس لحين عقد الجلسة المقبلة".

ويعقد محمود الخطيب جلسة مع كولر بمقر النادي اليوم الأحد للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والأفريقي.