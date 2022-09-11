مصطفى محمد احتياطيًا مع نانت في مباراة لوريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يجلس المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت، على دكة البدلاء في مباراة فريقه ضد لوريان بملعب "ستاد دو موستوار إيف ألانما"، اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وكان مصطفى محمد شارك ضمن التشكيل الأساسي في آخر مباراة خاضها الفريق في الدوري الفرنسي، ضد باريس سان جيرمان، وهي المباراة التي خسرها أصحاب الزي الأصفر بثلاثية نظيفة.

كما شارك مصطفى محمد في مباراة أولمبياكوس الأخيرة للفريق كاملة، ضمن الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وقبل مباراة اليوم، خاض مصطفى محمد 6 مباريات في الموسم الجاري من الدوري الفرنسي، ساهم خلالها بـ4 أهداف، بتسجيل هدفين، وصناعة مثلهما.

ويحتل نانت المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور 6 جولات، برصيد 6 نقاط.

في المقابل، يأتي لوريان في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.