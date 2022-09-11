ريال مدريد يتغلب على مايوركا برباعية ويستعيد الصدارة 

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق ريال مدريد فوزاً مستحقاً وكاسحاً على ضيفه ريال مايوركا بأربعة أهداف مقابل هدف الأحد في إطار المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح ريال مايوركا التسجيل بهدف مفاجئ عن طريق فيدات موريكي في الدقيقة 35 وتعادل فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 72 تمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعد استغلاله لتمريرة حاسمة من رودريغو الذي عاد وأحرز الهدف الثالث بنفسه في الدقيقة 89، قبل أن يحرز المدافع الألماني أنطونيو روديغر الهدف الرابع في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة محققاً العلامة الكاملة ومستعيداً الصدارة التي كان قد استحوذ عليها برشلونة بعد فوزه الكاسح السبت على مستضيفه قادش برباعية نظيفة.