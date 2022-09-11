شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات متواصلة بين مانولوفيتش ولجنة الكرة بالاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادى الاتحاد السكندرى ورئيس لجنة الكرة، ومحمد سلامة عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة، اجتماعاً مع الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني الجديد للفريق والتونسى كريم بن سالم سباعى المدرب المساعد ومخطط الأحمال، لبحث جميع الأمور الخاصة بفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد.

وعقد زوران عدة إجتماعات اليوم امتدت لأكثر من 4 ساعات مع عدد من المدربين المُرشحين للعمل ضمن الجهاز الجديد، تمهيداً للإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني والإدارى للفريق عقب موافقة زوران على جميع أعضاء جهازه المعاون واعتماد التشكيل من مجلس الإدارة.

ويملك الصربي زوران مانولوفيتش الرخصة pro من الاتحاد الأوروبي، فهو من مواليد 21 يوليو 1962، وتولى تدريب سيمبا التنزاني والطائي السعودي، وشباب بليوزداد الجزائري، والوداد المغربي، والهلال السوداني، وبيرميرو دي أوجستو الأنجولي، والأهلي البحريني، وتروفينسي البرتغالي، وكابسكورب الإنجولي.

من ناحية أخرى، أعلن مجدى بهلول رحيله عن تدريب حراس مرمى بنادى الاتحاد السكندرى، بعد التعاقد مع المدير الفنى الجديد الصربى زوران مانولوفيتش، مكتفياً بما قدمه خلال الفترة الماضية مع سيد البلد.

وكتب بهلول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" بعد 15 شهر عمل فى سيد البلد مابين مدير فنى لقطاع الناشئين ومدرب حراس الفريق الأول فى وقت صعب قررت الانسحاب من العمل متمنيًا التوفيق لكيان له فضل على".