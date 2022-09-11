شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. عبد الرحمن توفيق لاعب الطائرة: كان حلمى أكون طبيب وبحب أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب عبد الرحمن توفيق لاعب الكرة الطائرة فى نادى الزمالك المعار لهليوبوليس.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الألعاب الإلكترونية.

بتدخل المطبخ؟

آه بدخل المطبخ.

ما الأكلة التى تتميز فيها؟

الستيك المشوى.

من نجمك المفضل؟

Matt Anderson .

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟

طبيب.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

أحمد عز.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.