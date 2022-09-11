شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار ناشئى الطائرة للوصول إلى نهائى بطولة أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محبو وعشاق الكرة الطائرة المواجهة المنتظرة بين منتخب الناشئين أمام نيجيريا فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، فى نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى المغرب.

ونرصد مشوار أحفاد الفراعنة للوصول لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة فى السطور التالية:

الدور الأول

الفوز على الجزائر 3/0.

الفوز على ليبيا 3/0.

الفوز على المغرب 3/1.

ربع النهائى

الفوز على السودان 3/0.

نصف النهائى

الفوز على تونس 3/0.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا، بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.