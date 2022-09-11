شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حازم إمام يروى قصة غضب حسام حسن بسبب هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئا، وغالبا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم يرويها حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس غضب حسام حسن نجم الكرة المصرية السابقة منه بعد تسجيل الأخير هدفا خلال المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

قال حازم إمام، خلال تصريحات تليفزيونية، "هو اللى جاب الجون وأنا اللى خدت الصيت، وهو قالي فيه إيه يا إبنى أنا اللى جبت الجون الناس بتكلمك ليه، هو لاعب عظيم ومن أسباب نجاحي".

وأضاف، "انا كلاعب كورة لعبت مع كابتن حسام حسن وعنده ميزة أنه كل ما تديله كورة يجيبها جون، وفيه ناس مش بتجيبها جون، وهو من الناس اللى كان بيخلي الترقيصة حلوة".