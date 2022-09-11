بعد عودته للزمالك.. شوبير يوضح: لماذا رفض الأهلي التعاقد مع محمد صبحي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مثيرة في إعلان نادي الزمالك، عودة الحارس محمد صبحي إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت إف إم" صباح الأحد، إن إدارة النادي الأهلي صرفت النظر عن التعاقد مع الحارس محمد صبحي بسبب المغالاة في طلباته المادية.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي دخل بالفعل في مفاوضات مع محمد صبحي، منذ أربعة أشهر أو أكثر، ولكن الحارس الشاب لم يتحدث مع إدارة فاركو، مضيفاً أن تفعيل عقد الإعارة إلى بيع نهائي "يستلزم دفع إدارة فاركو 20 مليون جنيه لنادي الزمالك".

وأضاف الإعلامي: "إدارة الأهلي فوجئت بمغالاة محمد صبحي في طلباته المادية، إلا أن الحارس عاد وتنازل عن بعض من هذه المطالب، ولكن جاء ذلك بالتزامن مع ظهور علي لطفي ومصطفى شوبير بمستوى مميز بمباريات الأهلي الأخيرة بمسابقة الدوري الموسم الماضي".

وتابع: ""إدارة الأهلي عادت لحسم الأمور من جديد وفي ظل وجود محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير والحارس الرابع حمزة علاء الذي شارك في جزء من لقاء سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة للدوري، صرفت النظر عن التعاقد مع محمد صبحي".

وأكمل شوبير: "تغيرت الأمور في ظل مغالاة محمد صبحي في طلباته فضلا عن احتياج نادي فاركو لدفع 20 مليون جنيه لتحويل إعارة اللاعب إلى بيع نهائي، وفضل الحارس الشاب العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى".

واختتم حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "عودة محمد صبحي لصفوف الزمالك مرة أخرى كان السبب الرئيسي لها أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق الأبيض وأيضا شيكابالا قائد الزمالك، إذ تواصل الثنائي مع الحارس لتواجده بصفوف النادي الأبيض من جديد".