شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: "كابيتانو مصر" يصل الإسكندرية فى رابع محطاته لاختيار الموهوبين فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة وصول المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم "كابيتانو مصر" إلى محافظة الإسكندرية، فى رابع محطاته لاختيار الموهوبين للاشتراك بالمشروع الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتقام الاختبارات باستاد الإسكندرية على مدار يومين، لاختيار أفضل الناشئين الموهوبين فى كرة القدم من مواليد عام 2008م؛ للتصعيد إلى مرحلة التصفيات المركزية المقرر لها أكتوبر المقبل بفرع نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم لجنة اختيار المواهب بمحافظة الإسكندرية كلاً من "الدكتور محمود سعد، الدكتور جمال محمد على، الدكتور محمود سعد، الكابتن أحمد الكاس"، ومجموعة من نجوم كرة القدم بالإسكندرية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور عيد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير.

ترتكز فكرة مشروع "كابيتانو مصر" على إجراء اختبارات للمواهب من الناشئين من جميع أنحاء الجمهورية، وأنهت وزارة الشباب والرياضة الاختبارات فى محافظات الإسماعيلية والدقهلية وأسيوط ، وتستكمل باقى الاختبارات بمحافظات الغربية والقاهرة والشرقية خلال الأيام المقبلة بحيث يتم اختيار أفضل 120 لاعباً لخوض المرحلة الثانية من الاختبارات.

يُشرِف علي المشروع اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش، وعضوية كل من الدكتور محمود سعد والدكتور جمال محمد علي، ويتم تنفيذ الاختبارات بالتنسيق مع مديريات الصحة والأمن ومديريات الشباب والرياضة.

يأتي مشروع "كابيتانو مصر" ضمن باقة البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى مختلف الألعاب الرياضية، وضمهم فى حضانات متكاملة يتم خلالها التدريب الشامل للمشاركين وفق أسس ومعايير علمية، وصقل مهاراتهم ، وإعدادهم لمختلف المنافسات، والمساهمة في احترافهم في الأندية الرياضية، و ليكونوا نواة لقوام المنتخبات الوطنية مستقبلاً.