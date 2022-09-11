شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحصل على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك إيتوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، لتدعيم خط هجوم الفريق فى الميركاتو الصيفي الجارى استعداداً للموسم الجديد.

وكان مسئولو النادي المصري قد نجحوا فى الحصول على توقيع اللاعب الفلسطيني نيكولاس ألبرتو زيدان لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إحالة ملف الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلى إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق، والذي تولى مسؤولية المصري لمدة موسم خلفاً لحسام حسن، الذي رحل عن النادي بعد انتهاء تعاقده، عقب نهاية الدوري بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن يحسم إيهاب جلال خلال الساعات المقبلة، ملف الراحلين عن الفريق وكذلك احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة، وكان المصري قد تعاقد مع الثنائي الجزائري، عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف، وعماد الدين بوبكر قادماً من الوداد المغربي.

وبات الثنائي، التونسي هيثم لعيوني، وكاذزادي كاسينجو، هما الأقرب للرحيل عن الفريق البورسعيدي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما بات المصري يضم 7 لاعبين أجانب بين صفوفه، ومن المقرر أن يتم حسم مصير باقي اللاعبين الراحلين أيضاً وذلك قبل منتصف سبتمبر الجاري.