بدء الكشف الطبى على الحكام الدوليين بمستشفى السكة الحديد

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، توقيع الكشف الطبي على الحكام الدوليين بمستشفى السكة الحديد، وهم إبراهيم نور الدين ومحمود البنا وأمين عمر ومحمد الحنفى ومحمود عاشور وطارق مجدى ومحمد معروف ومحمود ناجى ومحمد الصباحى وعبد العزيز السيد وأحمد حسام ويوسف البساطى وسمير جمال وسامى هلهل ومحمود بسيونى وشاهندة المغربى ونورا سمير ومنى عطا الله وجمالات أحمد ومى حسن.

من ناحية أخرى، أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم نظيره المصرى بالموعد النهائي لترشيح القائمة الدولية للحكام، وحدد الفيفا 25 سبتمبر الجارى موعدا نهائيا لترشيح الحكام الدوليين.

خطاب الفيفا تضمن بعض الشروط الحاكمة للترشح ومنها أن يكون الحكم ولد قبل 31 ديسمبر 1997، والحكم المساعد يجب أن يكون ولد قبل 31 ديسمبر 1999، وخضوع أي حكم يزيد سنه عن 45 سنة لتقييم فني من لجنة تحت مظلة الفيفا.

وتطرقت الشروط العامة لترشيح أي يحكم أن يرفق مع ملف الترشح تقييم الحكم في المباريات التي أدارها على المستوى المحلي خلال 12 شهرًا قبل ترشيحه إلى قائمة الحكام الدوليين. وترتيب الحكام وفق هذا التقييم.

ويعتزم مجلس إدارة اتحاد الكرة حسم التشكيل الجديد للجنة الحكام في أول اجتماع رسمي يعقده مجلس الجبلاية، عقب عودة أعضائه من رحلتهم المنتظرة إلى قطر لحضور مباراة كأس سوبر لوسيل، والتي ستجمع فريقي الزمالك والهلال السعودي مساء اليوم الجمعة.