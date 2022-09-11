شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعترف بمفاوضات مارسيلو ويكشف موعد مؤتمر إعلان الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن النادي البورسعيدي سيعلن صفقاته الجديدة ويقدم الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال فى مؤتمر صحفى نهاية الأسبوع الجاري، وقال عبد القادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "تم توقيع العقود مع إيهاب جلال والانتهاء من كافة التفاصيل، سنعقد مؤتمراً صحفياً بنهاية الأسبوع الجارى لتقديم الصفقات والمدير الفنى وذلك قبل انطلاق فترة الإعداد".

وعن ضم لاعبين جدد قال نائب رئيس المصرى، "هناك مفاوضات مع حسين السيد لاعب بيراميدز، ولا يمكن الحديث عن حسم صفقات جديدة فى الوقت الحالي".

ويعد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي المصرى من المدربين المخضرمين في الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.

وقاد إيهاب جلال النادي المصري إجمالاً في 49 مباراة فاز في 22 وتعادل في 15 وخسر في 12 لقاء، وبعد الخسارة أمام المقاولون العرب في بطولة كأس مصر، قرر الرحيل في فبراير 2020، وذلك خلال ولايته الأولى مع النادي البورسعيدي.