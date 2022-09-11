عماد المندوه يتلقى عرضين من أندية الدورى الممتاز بعد الرحيل عن المصرى

القاهرة - سامية سيد - تلقى عماد المندوه، حارس مرمي الزمالك السابق ومدرب حراس المرمى فى الجهاز السابق للنادي المصري بقيادة حسام حسن، عرضين من أندية الدوري الممتاز للانضمام إليها خلال الفترة المقبلة.

ورحب المندوه بالعرضين المقدمين له وسيتم حسم أحدهما خلال الفترة المقبلة، بعد الرحيل عن النادى المصري خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو على، إحالة ملف الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلى إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق، والذي تولى مسؤولية المصري لمدة موسم خلفاً لحسام حسن، الذي رحل عن النادي بعد انتهاء تعاقده، عقب نهاية الدوري بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن يحسم إيهاب جلال خلال الساعات المقبلة، ملف الراحلين عن الفريق وكذلك احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة، وكان المصري قد تعاقد مع الثنائي الجزائري، عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف، وعماد الدين بوبكر قادماً من الوداد المغربي.

وبات الثنائي، التونسي هيثم لعيوني، وكاذزادي كاسينجو، هما الأقرب للرحيل عن الفريق البورسعيدي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما بات المصري يضم 7 لاعبين أجانب بين صفوفه، ومن المقرر أن يتم حسم مصير باقي اللاعبين الراحلين أيضاً وذلك قبل منتصف سبتمبر الجاري.