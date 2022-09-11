شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف بعد التتويج بذهبيتى أفريقيا لتنس الطاولة: "القادم أفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت دينا مشرف، لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات، عن سعادتها بالتتويج بذهبيات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالجزائر، وذلك فور عودتها إلى القاهرة منذ قليل، حيث توجت دينا مشرف بذهبيتى الفرق والفردى.

ونشرت دينا عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، "الحمدلله، عودتي إلى أرض الوطن بعد تحقيق ذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة فى الفردى وذهبية الفرق سيدات وبرونز الزوجي المختلط، إن شاء الله القادم أفضل".



دينا مشرف

وعادت بعثة منتخب تنس الطاولة من الجزائر بعد التتويج بميداليات البطولة الأفريقية التى شارك فيها منتخبى الرجال والسيدات فى منافسات الفرق والفردى والزوجى والزوجى المختلط.

وتوج فراعنة تنس الطاولة بـ 14 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات، و 5 فضيات بالإضافة إلى 3 برونزيات، أبرزها ذهبيتى الرجال والسيدات فى منافسات الفرق، وذهبية الزوجى المختلط وذهبية الزوجى رجال وذهبية الزوجى سيدات، وفضية عمر عصر وذهبية دينا مشرف.

قائمة الرجال فى البطولة ضمت كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.

وعلى مستوى السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبى وآلاء يحيى ويسرا حلمى، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوى وهند فتحى ومروة الهضيبى.