شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر يطلب تقريرا مصغرا عن "كابتن الأهلى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، عن تفاصيل كثيرة خاصة بفريق الكرة بالنادى خلال المفاوضات التى تمت معه من قبل مسئولى القلعة الحمراء، ومن هذه التفاصيل سؤاله عن "قائد الأهلي".

وتحدث كولر، الذى تم التعاقد معه لمدة موسمين، مع مسئولى الأهلي عن كابتن الفريق وطلب ما يُشبه تقريرا مُصغّرا عن سنه وخبراته الدولية وأبرز إنجازاته وموقفه من المنتخب الوطني وسماته الشخصية وغيرها من التفاصيل التى حرص المدرب السويسرى على الاطلاع عليها بشكل دقيق.

وفى سياق مختلف، حرص مارسيل كولر على مُعاينة أرضية ملعب مختار التتش والاطمئنان على مستوى الإضاءة فى الاستاد، وكذلك معاينة غرفة الملابس ومحتوياتها من أجهزة الاستشفاء وصالة الجيمانيزيوم وغرفة المحاضرات وغيرها من كل ما يخص فريق الكرة.

وكان النادي الأهلى قد أعلن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز، ويصطحب المدير الفني الجديد معه ثلاثة مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وستكون مباراة الأهلي بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الفائز من اتحاد المنستير والجيش الرواندي، هى أول تحدٍ للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء.

ويستهل كولر مشواره مع الأهلي بمواجهة أفريقية فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.