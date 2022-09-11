شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يصل القاهرة لإنهاء أزمة مستحقاته مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل معين الشعبانى، المدير الفنى السابق للنادى المصرى، مطار القاهرة الدولي، وكان فى استقباله حسن نصر مدرب حراس الفريق السابق، ومن المقرر أن يعقد الشعبانى جلسة مع الإدارة الجديدة للمصرى برئاسة كامل أبو علي لتسوية مستحقاته المتأخرة لدى النادي.



معين الشعبانى وحسن نصر



معين الشعبانى وحسن نصر

وكان معين الشعباني، المدير الفنى السابق للنادى المصري، قد تقدم بشكوى ضد النادى للفيفا، وذلك بعد فشل مفاوضات فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، وطالب الشعبانى بالحصول على الشرط الجزائى فى عقده والمقدر بحوإلى 160 ألف دولار إلى جانب مستحقات آخر شهرين.

ونص خطاب الفيفا للنادى المصرى على أنه حال عدم سداد النادى المصرى الغرامة المُوقعة لمعين الشعباني، والمقدرة بنحو 275 ألف دولار، خلال 45 يوما من تاريخه سيُمنع النادى المصرى من القيد لمدة 3 فترات محلياً وقارياً.

من ناحية أخرى، اقترب حسين السيد "مارسيلو"، ظهير أيسر فريق بيراميدز، من الآنتقال إلى النادي المصري خلال الميركاتو الصيفى الجاري، فى إطار خطة النادى البورسعيدى لتدعيم الجانب الأيسر للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ويفتقد النادى المصرى لوجود ظهير أيسر منذ فسخ التعاقد الموسم الماضى مع أحمد شديد قنأوي، حيث يعتمد المصرى فى ذلك المركز على بعض اللاعبين الذين لا يلعبون فى هذا المركز بشكل أساسي.