شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 5 ميداليات فى البطولة العربية السادسة لقوة الرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد العربي لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس، عن نجاح أبناء الجالية المصرية في الإمارات والكويت في تحقيق 5 ميداليات متنوعة خلال فعاليات البطولة العربية السادسة لقوة الرمي التي أقيمت في دولة البحرين.

وشارك في المنافسات 11 دولة وهم: البحرين ومصر والكويت والإمارات واليمن ولبنان وفلسطين والسودان والجزائر وتونس وسوريا، وأكثر من 100 لاعب ولاعبة.

وفاز أبناء الجالية المصرية في الإمارات بالميدالية الذهبية فئة الناشئين وزن تحت 70 كم والذي حققه اللاعب محمد محمد فوزي، كما فاز عمر محمد السنهراوي بالميدالية الذهبية فئة الناشئين وزن تحت 55 كجم.

ونجح أيضا أبناء الجالية المصرية في الكويت في تحقيق العديد من الانجازات بعد نجاح المصري الدكتور إسماعيل رضوان في الاحتفاظ بلقب الاتحاد الدولي للمحترفين للوزن المفتوح، كما فاز عمار درويش بالميدالية الذهبية ومحمد هيثم السيد بميدالتين فضيتين.

وأضاف محمد إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد العربي لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس،إنه قام بإرسال موافقة للاتحاد العربي بالموافقة على مشاركة أبناء الجالية المصرية في الإمارات والكويت في البطولة العربية لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس.