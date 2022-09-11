شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يخسر من لاعب أوزبكستان فى بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، أمام منافسه لاعب أوزبكستان بنتيجة 4/2 فى أولى مبارياته ببطولة العالم للمصارعة التى تقام بصربيا فى الفترة من 10 الى 17 سبتمبر الجارى .

وينتظر كيشو نتيجة اللاعب الأوزبكستانى فى مبارياته القادمة، حتى يتحدد فرصته فى المشاركة واللعب على الترضية من عدمه.

ويشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم بقائمة تضم 6 لاعبين، هم كل من: هيثم فهمى، محمد إبراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، بالإضافة إلى يوسف حميدة، وفى النسائية تشارك سمر حمزة.

ومن المقرر أن يخوض غدا عبد اللطيف منيع وهيثم فهمى ثنائى المنتخب مشاركتهما في البطولة.