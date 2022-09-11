تقارير تؤكد رحيل رباعي برشلونة في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة ينوي الإطاحة بأربعة لاعبين من صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، لتقليل الرواتب التي يدفعها النادي.

وكان برشلونة أعلن رحيل 17 لاعبًا هذا الصيف، سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وذكرت صحيفة "سبورت" اليوم أن خطة برشلونة في تقليل الرواتب مازالت مستمرة، وستطول لاعبين مهمين في يناير المقبل، عند إعادة فتح باب الانتقالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرباعي فرينكي دي يونج، وجيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، وممفيس ديباي أبرز المرشحين لمغادرة قلعة "كامب نو".

وأوضحت أن دي يونج لا يشارك بصفة أساسية مع برشلونة هذا الموسم، ويسعى النادي للتخلص من راتبه الكبير، بعدما كان على أعتاب الرحيل هذا الصيف إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأضافت أن ألبا وبيكيه يكافحان للعودة إلى التشكيل الأساسي للفريق، لكنهما أقرب إلى الرحيل، مشددة على أن ديباي هو الآخر قد يرحل بعدما فشل انتقاله في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية إلى يوفنتوس وكان يبحث عن عرض مناسب.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة بعد 5 جولات.