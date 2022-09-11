رغم تصريحات دياب.. عضو الرابطة يثير الجدل حول شكل الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعاد شريف صالح، عضو رابطة الأندية، الجدل حول شكل مسابقة الدوري في الموسم الجديد، رغم أن أحمد دياب، رئيس الرابطة، كان قد حسم الأمر في وقت سابق.

وكان دياب صرح في أكثر من مناسبة سابقة بأنه لا نية لتغيير شكل مسابقة الدوري في الموسم الجديد، حيث ستقام من مجموعة واحدة، ذهابًا وإيابًا، كما أكد ثروت سوليم، عضو الرابطة، أن الأمر محسوم، إذ ستقام المسابقة بنفس الشكل.

لكن شريف صالح، عضو الرابطة، قال في تصريحات لقناة "Ten"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "سنعقد جلسات مع ممثلي الأندية، وسنستقر في النهاية على شكل معين للدوري، الأمر متروك للأندية لكننا عرضنا 3 أشكال للمسابقة الموسم الماضي".

وشدد صالح على أن الدوري سيبدأ منتصف أكتوبر المقبل، على أن ينتهي قبل نهاية يونيو.

وأضاف "قرعة الدوري ستجرى قبل أسبوعين من انطلاق المسابقة، ولن تكون موجهة".

ويأتي ذلك رغم إعلان أحمد دياب في مؤتمر صحفي قبل أيام أن القرعة ستقام قبل انطلاق المسابقة بأسبوع واحد.