لاعب الإسماعيلي السابق يفجر مفاجأة: كنت على أعتاب الأهلي والنادي وجهني إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

فجر إبراهيم حسن، لاعب الاتحاد السكندري، مفاجأة كبيرة حين كشف أن الإسماعيلي أجبره على الانتقال إلى الزمالك في 2018، بعدما حصل على مقدم التعاقد من الأهلي.

وانتقل إبراهيم حسن من الإسماعيلي إلى الزمالك في صيف 2018، وقضى عامًا واحدًا بقميص الفريق الأبيض قبل رحيله إلى بيراميدز.

ولعب إبراهيم حسن مع بيراميدز حتى يناير الماضي، حين انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، قبل أن يرحل بشكل نهائي هذا الصيف إلى صفوف الفريق الساحلي.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، "عندما كنت لاعبًا في الإسماعيلي في 2018، كنت على وشك الانضمام للأهلي، فاوضني سيد عبدالحفيظ وحصلت على مقدم التعاقد، لكن إبراهيم عثمان رئيس النادي قال لي ستنتقل إلى الزمالك، لأنه كان يريد الحصول على توقيع لاعبين من الأبيض في ذلك الوقت، فقلت له لا توجد مشكلة فأنا زملكاوي".

وأضاف اللاعب "أوضحت لمسؤولي الأهلي سبب تراجعي عن الانضمام إلى الفريق، وتفهموا بدورهم الأمر".

وتابع "سعيد بالموسم الذي لعبته في الزمالك، حصلت على 3 بطولات تحت قيادة كريستيان جروس، وكنت هداف الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية".

وأكمل "أستطيع المشاركة مع أي مدرب أجنبي، لأنه يكون عادلًا، بينما المدرب المصري يكون عاطفيًا، شاركت مع جروس في كل المباريات وظهرت بشكل جيد رغم وفرة النجوم".

واختتم في هذا الصدد "لا أعلم حتى الآن سبب رحيلي عن الزمالك في 2019، لعبت معظم مباريات الموسم وأسهمت بقوة في الحصول على لقب الكونفدرالية، وهناك لاعبين لم يشاركوا في المباريات استمروا في صفوف الفريق، وعملت برحيلي من مسؤولي بيراميدز وليس الزمالك".