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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، بأنه سيكون من الصعب عليها تقبل هزيمتها في نهائي أميركا المفتوحة أمام البولندية إيغا شفيونتك، لكنها أكدت أنها ستواصل الكفاح من أجل التتويج بلقب بطولة كبرى، حيث أبدت قناعتها بأن نهائيات كثيرة تنتظرها.

خلال مؤتمر صحفي.. أنس جابر: لن أتوقف عن الكفاح للفوز ببطولة كبرى

وقالت جابر في مؤتمر صحفي بعد خسارتها نهائي أميركا المفتوحة، الذي فازت به شفيونتك المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 6-2 و7-6 (7-5) "خسارة نهائي ويمبلدون كانت صعبة وهذه الهزيمة ستكون صعبة أيضا".

وأضافت: "سوف أرى إذا كنت سأتمكن من النوم. لكن الفوز والهزيمة جزء من التنس. استغرق الأمر وقتا حتى توجت بأول لقب احترافي وسيستغرق تتويجي بلقب بطولة كبرى وقتا أيضا".

وتابعت: "لن أتوقف عن الكفاح. بالتأكيد سأبلغ نهائي آخر. أنا واثقة من أنني سأتطور ومن أنه تنتظري نهائيات كثيرة".

أقرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، بأنه سيكون من الصعب عليها تقبل هزيمتها في نهائي أميركا المفتوحة أمام البولندية إيغا شفيونتك، لكنها أكدت أنها ستواصل الكفاح من أجل التتويج بلقب بطولة كبرى، حيث أبدت قناعتها بأن نهائيات كثيرة تنتظرها.

وقالت جابر في مؤتمر صحفي بعد خسارتها نهائي أميركا المفتوحة، الذي فازت به شفيونتك المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 6-2 و7-6 (7-5) "خسارة نهائي ويمبلدون كانت صعبة وهذه الهزيمة ستكون صعبة أيضا".

وأضافت: "سوف أرى إذا كنت سأتمكن من النوم. لكن الفوز والهزيمة جزء من التنس. استغرق الأمر وقتا حتى توجت بأول لقب احترافي وسيستغرق تتويجي بلقب بطولة كبرى وقتا أيضا".

وتابعت: "لن أتوقف عن الكفاح. بالتأكيد سأبلغ نهائي آخر. أنا واثقة من أنني سأتطور ومن أنه تنتظري نهائيات كثيرة".

ضربت النجمة التونسية أنس جابر مثالا حيا على التحدي والإصرار في ملاعب التنس، بعدما تحدت الظروف الصعبة لتحقيق المستحيل وكتابة تاريخ فريد.

وحققت أنس جابر إنجازا تاريخيا جديدا في مسيرتها خلال مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة، بعدما أصبحت أول عربية وأفريقية تتأهل للدور النهائي للبطولة، حيث ضربت موعدا مع البولندية إيجا شواتيك (السبت)، قبل أن تخسر بصعوبة بنتيجة 6-2 و7-6.

وكانت أنس جابر خسرت هذا العام أيضا نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الجراند سلام الكبرى، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة في يوليو/تموز الماضي، بعدما أصبحت أيضا أول عربية وأفريقية تبلغ هذا الدور، مواصلة كتابة تاريخها الخاص مع اللعبة.

مارست أنس جابر لعبة التنس في ظروف لم تكن سهلة وكان يمكن أن تتغير الخارطة بالنسبة لها ولا تكمل المشوار لولا مساعدة والدتها لها وتضحيتها.

تدربت أنس جابر خلال الفترة من سن 4 سنوات وحتى 13 عامًا مع المدرب نبيل مليكة، حيث بدأت العمل معه في مركز التنس بمدرستها، لكن حين بلغت العاشرة من عمرها لم تكن لدى النادي الخاص بها ملاعب للتنس، ومن ثم كانت تذهب للتدريب في ملاعب الفنادق القريبة.

انتقلت جابر لمدرسة ليسيه المنزه في العاصمة تونس للتدريب هناك، وبقيت بها لسنوات طويلة، بعدها ذهبت للتدرب في بلجيكا وفرنسا من عمر 16 عاما، بفضل حرص والديها على التضحية من أجل إنتاج بطلة رياضية.

وقالت أنس جابر في تصريحات سابقة لموقع بطولة "أمريكا المفتوحة": "لقد ضحى أبي وأمي بالكثير من أجلي، كانت أمي تأخذني في كل مكان بتونس للعب البطولات، وشجعتني على الانتقال لمدرسة خاصة للدراسة، لقد كانت تضحية كبيرة لمساعدتي على تحقيق حلمي.. وقد آمنت بي، ومنحتني الثقة كي أصل لما أنا فيه".

وتؤمن جابر بضرورة العمل الجاد وعدم الاستسلام لليأس، حيث قالت: "يجب ألا تستسلم وأن تؤمن بقدرتك على النجاح وأن تكون محاطًا بأشخاص رائعين".

شاركت نجمة تونس في العديد من البطولات، بداية من عام 2009 على مستوى الناشئات حيث فازت ببطولة سماش الدولية للناشئات، الدرجة الثانية، في مصر، وبطولة المغرب الدولية للناشئات.

شاركت أنس جابر في نفس العام ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئات لكنها خسرت المباراة الافتتاحية، قبل أن يتغير الأمر في بطولة فرنسا المفتوحة للناشئات.