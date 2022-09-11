شوبير يكشف موعد تواجد تاو مع الأهلى وكواليس عودة محمد صبحى للزمالك

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة بيرسي تاو للمشاركة في تدريبات الأهلي، والتى تبدأ غداً استعدادا للموسم الجديد، وكان تاو قد تعرض للإصابة فى نهاية الموسم الماضي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بيرسي تاو أمامه أسبوعان قبل العودة إلى الملعب، والأمر غريب ويخض والجهاز الطبي يعمل بشكل قوي جداً والمعسكر سيكون فى أبو ظبي أو دبى من 18 سبتمبر، وهناك أنباء قوية عن لاعب كولومبي جديد سيتعاقد معه الأهلي، والنادى قرر الاتجاه فى الصفقات إلى أمريكا اللاتينية وليس أفريقيا في الميركاتو الجاري".

وأضاف شوبير متحدثاً عن مفاوضات الأهلي مع صبحي، "صبحي كان معاراً إلى فاركو وعاد إلى الزمالك، كانت إعارة بنية البيع بشرط رغبة اللاعب، الأهلي فتح تفاوض مع صبحى منذ 4 أشهر أو أكثر ولكن لم يتحدث أحد من الأهلي مع مسؤولي فاركو".

وتابع شوبير، "الأهلي لم يتوصل لاتفاق مع صبحي، واللاعب كان طلب طلبات مغالى فيها، وفى تلك الفترة ظهر علي لطفي ومصطفى شوبير بمظهر جيد فى الدورى، فصرف الأهلي النظر عن التعاقد مع صبحي".

وعن كواليس عودة صبحي إلى الزمالك قال شوبير، "السبب الرئيسي فى عودته إلى الزمالك كان أيمن طاهر، لارتباط صبحي بعلاقة طيبة مع أيمن طاهر، وشيكابالا أيضاً تدخل فى الأمر وتحدث مع صبحي أكثر من مرة وقرب المسافات بين اللاعب والإدارة".

وأضاف، "عمر جابر عايز يروح الزمالك وبيراميدز مرحب جداً، ودونجا لا يمكن الجزم بأنه قريب أم لا، ومصطفى الزناري هناك مفاوضات معه من الزمالك، والزمالك يرغب بشدة فى ضم ناصر منسي لاعب البنك الأهلي".

وعن مدرب الأهلي الجديد قال شوبير، "كولر يتحدث الألمانية، وسيجتمع اليوم مع الخطيب للحديث عن كل التفاصيل والجهاز الفني بالكامل سيحضر الاجتماع وسيحضر أول تدريب للفريق".

وعن تشكيل الجهاز الفني لكولر قال شوبير، "سيضم كلا من السويسري هارالد جامبيرلي مدربًا مساعدًا، بينما سيكون أندريس أندويا هو مدرب الأحمال، وياسين الميكاري محلل أداء، وسامي قمصان وميشيل يانكون وسيد عبد الحفيظ مديراً للكرة".

واختتم: الأهلي حدد مشروعه في مدرب قوي بعد تجربة سواريش، وحدثت اجتماعات زووم كثيرة جداً بين مرتجي وكولر بسبب وفاة والد أمير توفيق، وسافر مرتجي إلى سويسرا بعد الاتفاق على بنود العقد بالكامل، ثم التحق بهم أمير توفيق لتوقيع العقد هناك، الرجل شخصية قوية ودمه خفيف لكن صارم جداً ويعشق العمل ومسيطر على غرف الملابس ولا أحد يملي عليه شيء.