شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد صبحى مع فاركو قبل العودة لصفوف الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد صبحى، حارس مرمى فريق الزمالك، لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى، بعدما أعلن النادى الأبيض بشكل رسمى عودة اللاعب من جديد بعد انتهاء فترة إعارته فى فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بصحبة محمد عواد.

ونرصد فى السطور التالية ما قدمه محمد صبحى خلال فترة إعارته مع فاركو.

انتقل صبحى إلى فاركو فى سبتمبر 2021، وخلال هذه الفترة شارك فى 29 مباراة ببطولة الدورى، حافظ على شباكه نظيفة 16 مباراة، واستقبل مرماه 19 هدفاً.

وتصدى الحارس لركلة جزاء في مباراة فريقه امام فيوتشر بالجولة 18 من المسابقة المحلية .

لم يشارك صبحى فى مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالجولة العشرة من بطولة الدورى، بعد أن تم طرده في لقاء إنبى بالجولة التاسعة .

وعلق محمد صبحى، على عودته إلى نادى الزمالك مجدد، ونشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة يحمل بفيها قميص الزمالك معلقا عليها: "الحمد لله رجعت بيتى".