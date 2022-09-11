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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لناشئى الكرة الطائرة اليوم، الأحد، نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب أمام نيجيريا، وسط طموح قوى لمواصلة إنجازات الناشئين والشباب هذا الموسم بحصد اللقب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا فى نهائى بطولة أفريقيا لناشئى الطائرة

تقام مباراة مصر ونيجيريا فى نهائى بطولة أفريقيا للناشئين للكرة الطائرة فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت المغرب.

وتأهل منتخب ناشئى الكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على تونس 3 /0 فى نصف النهائى بعد بالفوز على نظيره السودانى بنتيجة 3/0 فى إطار دور ربع النهائى، كما حقق منتخب الطائرة العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مباريات الدور الأول.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر ونيجيريا والكاميرون في بطولة أفريقيا، بالإضافة إلى المغرب البلد المستضيفة.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى، الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.