شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يبدأ العودة من تونس غدا بعد تحقيق 38 ميدالية ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب الكاراتيه من تونس، خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء المشاركة فى منافسات بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجارى، وتوج خلالها المنتخب بـ38 ميدالية متنوعة.

ومن المقرر أن تعود البعثة على فوجين غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، نظرا لظروف الطيران، مثلما غادرت من القاهرة إلى تونس على فوجين أيضا، حيث يعود محمد الدهراوى رئيس الاتحاد مع الفوج الأول المقرر له غدا.

وحصد اللاعبون 19 ميدالية فى اليوم الأول، ومثلها فى اليوم الثانى، والميداليات مقسمة إلى 13 ذهبية و 12 فضية، بالإضافة إلى 13 برونزية .

وشارك الكاراتيه فى البطولة بأكبر بعثة مصرية فى تاريخ البطولات ، ووصل العدد إلى 77 لاعب ولاعبة.