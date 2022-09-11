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الامارات | تأجيل الدوري النسائي الإسباني بسبب إضراب طواقم التحكيم

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدوري النسائي الإسباني بسبب إضراب طواقم التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‬تأجل انطلاق النسخة الأولى من دوري المحترفين الإسباني لكرة القدم للسيدات أمس بعد أن دعت طواقم التحكيم النسائية لإضراب للمطالبة بالحصول على صفة الاحتراف وتحسين الأجور اسوة بالحكام في دوري الرجال. وكان من المقرر أن يشارك وأتليتيكو مدريد أمس السبت في الجولة الأولى من أول دوري نسائي إسباني يطبق قواعد الاحترام بصورة كاملة.

وتقول طواقم التحكيم النسائية التي أعلنت الإضراب الخميس الماضي إن رابطة الدوري لم تستجب لأي من المطالب التي تقدمت بها وإن أعضاء طواقم التحكيم جراء ذلك يمتنعن عن إدارة أي مباريات في الدوري الأول "في ظل ظروف العمل والظروف الاقتصادية الحالية".

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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