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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يسعى فريق ريال مدريد لاستعادة صدارة الدوري الإسباني، عندما يستضيف نظيره ريال مايوركا، يوم الأحد، في الجولة الخامسة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر برشلونة، والذي لعب مباراة أكثر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني هو يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر/أيلول 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

توجد العديد من القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني، أبرزها قناة "beIN Sports HD 1" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المُقرر أن يتولى المعلق عامر الخوذيري مهمة نقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة.



تتواجد قناة "beIN Sports HD 1" الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا على القمرين نايل سات وسهيل سات عبر الترددات التالية.

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ترميز القناة: 3/2

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

ترميز القناة: 3/2

سيطرت حالة من الغضب على توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني المخضرم، قبل أيام قليلة من مباراة فريقه المرتقبة أمام برشلونة الإسباني.

وتعادل بايرن للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الألماني بنتيجة 2-2 أمام شتوتجارت في الجولة السادسة، حيث قال إنها المرة الأول التي يشعر فيها "بالاستياء" بشكل كبير هذا الموسم.

ويلتقي بايرن ميونخ مع برشلونة في قمة مرتقبة بالجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال، يوم الثلاثاء المقبل، وجاء هذا التعثر أمام شتوتجارت ليفجر غضب مولر قبل مباراة "بلوجرانا"

وفي تصريحات لشبكة (سكاي)، قال مولر: "أنا مستاء للغاية للمرة الأولى هذا الموسم. مستاء من أنفسنا. إذا تقدمت في النتيجة، وبإمكانك استعادة الصدارة، فعليك تقديم كل شيء في الدقائق الـ10 الأخيرة".

وأضاف "السماح لشتوتجارت بالوصول لمنطقتنا مرة أخرى، كان غيابا للكثافة، غيابا للرغبة. هذه هي المرة الأولى في الموسم التي أشعر فيها أننا أهدينا شيئا للمنافس".

وفي المباراتين السابقتين أمام يونيون برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ، كان الفريق البافاري هو المتأخر في النتيجة، ثم نجح بعد ذلك في العودة.

لكن ضد شتوتجارت، كان البايرن متقدما في النتيجة دائما سواء في الهدف الأول، أو في الثاني، قبل أن ينجح شتوتجارت في العودة في المرتين، والأخيرة كانت من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

وحول إذا ما كان بعض اللاعبين يفكرون في مواجهة برشلونة أجاب صاحب الـ32 عاما: "كل شخص سيذهب لاستنتاجه. أنا مستاء لأن ما قدمناه اليوم لم يكن كافيا. لم نتصدر بعد، وهذا ما نبحث عنه دائما".

قطع رافينيا نجم برشلونة تعهدا غريبا على نفسه حال حقق الفريق الكتالوني أحد الألقاب هذا الموسم.

وانضم رافينيا إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المنصرم قادما من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو، بعد صراع شرس على ضمه بين "البلوجرانا" وتشيلسي.



ويتطلع اللاعب البرازيلي الدولي للتتويج بالألقاب، بعد أن أصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة برشلونة خلال الموسم الجاري.

وتعهد رافينيا بتكرار احتفاله في الموسم الماضي، والذي قام به بعد أن ضمن ليدز البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قام بالزحف على ركبتيه بطول ملعب الفريق.

وقال رافينيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأفعل ذلك مرة أخرى مثلما فعلت مع ليدز، سأكرر هذا الاحتفال حال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف قائلا: "سوف أزحف على ركبتي في كامب نو أو في أي مكان آخر، سيكون من المثالي القيام بذلك في اسطنبول"، في إشارة منه إلى مكان نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال.

وتطرق رافينيا للحديث عن تفضيله اللعب ضمن صفوف برشلونة وقال: "لقج كان ذلك حلمي منذ أن كنت طفلا، أن أرتدي هذا القميص، إنه نادٍ تابعته منذ منذ أن وقع رونالدينيو معه".

وأتم في هذا الصدد: "أردت أن أكون جزءا من هذا النادي، من هذا الحلم، رغبتي كانت أقوى من أي عرض آخر، بغض النظر عن الجانب المالي".

ولعب رافينيا (25 عاما) 5 مباريات مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع آخر، فيما غاب عن مواجهة البارسا أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.