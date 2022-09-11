حُسم الأمر.. بيراميدز يصدم الزمالك بشأن عبدالله السعيد

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم مسئولو نادي بيراميدز مصير صانع ألعاب الفريق، عبد الله السعيد، في الموسم المُقبل، وذلك بعد دخوله في مفاوضات مع نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً لوسائل إعلامية، فقد توصل عبدالله السعيد لاتفاق مع مسئولي نادي الزمالك على الانضمام لصفوف القلعة البيضاء مع بداية الموسم المُقبل، على أن يُنهي المجلس الأبيض المفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز.

وذكرت صحسفة "الوطن" أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تلقى تأكيدًا من جانب عبد الله السعيد برفض إدارة نادي بيراميدز فكرة الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن الساعات الماضية شهدت تواصلاً من جانب عبد الله السعيد مع مسئولي القلعة البيضاء، أكد خلالها رفض إدارة نادي بيراميدز فكرة الاستغناء عنه وتمسكها باستمراره مع الفريق.

وأضاف المصدر أن السعيد شدد خلال حديثه مع مسئولي الزمالك على أن رغبته كانت الانضمام للفريق الأبيض، إلا أن تلك الرغبة توقفت على موافقة إدارة نادي بيراميدز التي أكدت تمسكها به ورفضت رحيله.

يشار إلى أن الزمالك خسر بطولة كأس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي بركلات الجزاء بنتيجة 4 - 1، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمبارة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

حصل الهلال السعودي على مليون ونصف المليون دولار، فيما حصل الزمالك على مليون دولار حسب الجوائز المحددة من اللجنة المنظمة للمباراة.