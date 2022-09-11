شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهنئ مدافعه باهر المحمدى بعد حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والعاملين، رسالة تهنئة إلى باهر المحمدي مدافع الفريق والذى احتفل بزفافه أمس السبت.

واحتفل الدولي باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الشاب، بحفل زفافه مساء السبت فى أحد فنادق القاهرة، وسط أجواء عائلية وبحضور عدد كبير من نجوم الكرة والفن.

ويبدأ الإسماعيلي، اليوم الأحد، فترة الإعداد للموسم الجديد 2022/2023، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق بعد انتهاء دوري الموسم الماضي.

وأكد الدكتور مجدى باز، رئيس الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، أن لاعبى الفريق سيخضعون لفحص طبي شامل قبل انطلاق فترة الإعداد استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تشمل التحاليل فحوصات طبية عامة والجهاز العضلي الهيكلي لتقديم تقرير مفصل عن كل لاعب.

يأتى ذلك كإجراء روتيني من أجل تعريف الجهاز الفني الجديد المقرر توليه المسئولية بكل صغيرة وكبيرة عن الفريق من حيث الصعيد الطبي.

وكان الإسماعيلي قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا بعد إنتهاء منافسات المسابقة المحلية لالتقاط الأنفاس قبل بدء فترة الإعداد.