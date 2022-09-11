شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول مران للأهلى تحت قيادة مدربه الجديد السويسرى كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد في مران الأهلي لأول مرة غداً، الأثنين، حيث يقود المدرب الجديد تدريبات المارد الأحمر للمرة الأولى بعد إعلان التعاقد معه رسمياً أول أمس، الجمعة، لمدة موسمين قادمين.

ويبدأ كولر فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد من خلال التدريبات اليومية التي سيخوضها الفريق على ملعب التتش ثم سيخوض معسكر خارجي .

ويؤمن السويسري مارسيل كولر بأن الكرة الهجومية هي السبيل الوحيد لإمتاع الجماهير في المدرجات وأمام شاشات التلفزيون لذا يعمل دائماً على الإهتمام بها في أي فريق يتولى تدريبه.

وعن فلسفته التدريبية في تصريحات إعلامية سابقة له، قال كولر: أحب أن يكون فريقي نشيطاً في الملعب.. حين نملك الكرة أريد أن يقدم فريقي كرة قدم جيدة بأداء ‏سريع ‏وبكثافة هجومية وحين نفقد الكرة أريد فريقي أن يستعيدها بأقصى سرعة.

واختتم المدرب الجديد للأهلي تصريحاته قائلا: دائما ما تكون الكرة الهجومية هي ‏مصدر ‏المتعة لجماهير الفريق بجانب حصد الألقاب بالطبع.‏